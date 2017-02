Snart rekordbilligt flyga till USA – men i mindre plan

Norwegian ska använda nya 737 Max för att börja göra flygningar över Atlanten med förhållandevis små plan. Bilden är datorskapad. Foto: Boeing

När flygbolagen flyger över Atlanten använder de stora långdistansplan som normalt tar någonstans mellan 250 och 500 passagerare. Det gäller även Norwegian som började flyga till USA under 2013 med Boeings Dreamlinerplan.

Men nu försöker bolaget skaka om hela marknaden genom att även flyga med betydligt mindre plan över Atlanten. För i början av sommaren blir Norwegian först i Europa, möjligen också först i världen, med att ta en ny generation plan från amerikanska Boeing i bruk.

Boeing kommer då med en ny version av sin Boeing 737, ett plan som tillsammans med Airbus A320, helt dominerar när det gäller flygningar inom Europa. Eftersom det nya planet, Boeing 737 Max, är betydligt mer bränslesnålt än den nuvarande versionen klarar det också att flyga över Atlanten.

Annons X

– Med de här planen ska man kunna flyga med oss för klart under 100 dollar för en enkelresa mellan Europa och USA, säger Norwegians vd Bjørn Kjos som snart drar igång flygningar från Skottland, Irland och Nordirland till USA.

Flygpriser är nu en rätt lurig sak. Norwegian uppger att de billigaste biljetterna bara kommer att kosta 69 euro (650 kronor) för en enkelresa och vara tillgängliga i stor omfattning. När de tar slut kostar de näst billigaste biljetterna 119 euro (1 100 kronor).

Fast då ingår i princip ingenting extra. Den som vill ha med sig incheckat bagage, få mat ombord eller ha en reserverad plats måste betala mer för det.

Normalt brukar det också vara högre komfort i planen som flyger långa sträckor. Men trots att det blir en lång flygning över Atlanten har Norwegians nya plan samma utrymme mellan sätena som på planen i Europatrafik.

Vad resenärerna säger om den saken återstår att se. Bjørn Kjos räknar förstås med att det låga priset ändå ska locka många och blir det så kan det på sikt skaka om marknaden för halvlånga flygningar som mellan USA:s östkust och västra delarna av Europa.

– Genomsnittspriset för att flyga över Atlanten kommer att gå ned betydligt framöver, säger Bjørn Kjos.

Att priset kan pressas ned beror på flera saker. Den lägre bränsleförbrukningen med Boeing 737 Max är en viktig del eftersom bränslet överlag står för en stor del av flygbolagens kostnader, en tredjdel del i fallet med Norwegian.

Kostnaderna minskar också genom att Norwegian nu börjar flyga till mindre flygplatser som ligger längre bort från de stora städerna. På de flygplatserna är landningsavgifterna för flygbolagen lägre.

Det märks till exempel nu när Norwegian börjar flyga med 737 Max till tre flygplatser i USA: Stewart, en och en halv timmes körväg norr om New York, Providence i närheten av Boston och Bradley som ligger mitt emellan Boston och New York. De större Dreamlinerplanen fortsätter däremot att gå till de större flygplatserna.

Fast enligt Bjørn Kjos kommer den största delen av besparingen från att de nya planen kan användas under en större del av dygnet. Eftersom man kan skifta planen mellan flygningar inom Europa och flygningar över Atlanten räknar han med att planen på sikt ska kunna användas under 17-18 timmar per dygn, en kraftig uppgång från de 12-13 timmar som han räknar med att ha i dag.

Till en början blir det ändå en försiktig start på de nya Atlantflygningarna. Norwegian får sin första Boeing 737 Max i början av sommaren och det dröjer flera år innan bolaget fått de hundra plan som beställts.

Inledningsvis kommer flygningarna bara att gå från de västliga delarna av Europa och flygplatserna i Edinburgh, Dublin, Cork, Shannon och Belfast. Bjørn Kjos vill även dra igång flygningar från Göteborg till USA fast väntar i det fallet på att bolaget ska få Airbus kommande långdistansversion av A321, ett plan som normalt används för Europatrafik.

Men om de planerna genomförs styrs av om regeringen gör allvar av planerna på att införa en flygskatt.

– Vi kommer inte att dra igång den USA-linjen från Göteborg om flygskatten införs för då kan vi inte få den lönsam, säger Bjørn Kjos