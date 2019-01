The Verge rapporterar att den svenska streamingjätten Spotify är på väg att implementera en funktion som gör det möjligt att blocka specifika artister på plattformen. Tanken är att man med hjälp av den nya funktionen ska kunna förhindra att vissa artister dyker upp i diverse spellistor, topplistor eller radiostationer. Funktionen kallas enligt The Verge för "Don’t play this artist" och testas just nu i begränsad omfattning i den senaste versionen av IOS-appen.