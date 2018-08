Seinabo Sey slog igenom med låtar som "Younger" och "Hard time", och frälste kritikerna med debutalbumet "Pretend" från 2015. Men efter att hon gjort sin sista spelning på den efterföljande turnén var det inte tal om semester. I stället kastade hon sig raka vägen in i studion igen för att göra ny musik.

Under 2018 har hon släppt singlarna "Breathe", "Remember" och "I owe you nothing", och nu är det klart att det nya albumet släpps den 7 september.