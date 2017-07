”Snart kan vi vänta oss kilometerskatt på elbil”

Foto: Lars Pehrson

Så har då Sverige drabbats av elbilsfeber. Volvo ska satsa på elbilar och en stor batterifabrik ska byggas av ett annat företag i Sverige. Beträffande Volvo så handlar nog den utlovade satsningen mest om ett PR-trick. Man kommer inte att enbart producera elbilar från och med 2019. I så fall skulle Volvo gå i konkurs före årets slut. Bilar med förbränningsmotorer kommer att dominera Volvos produktion under många år framöver.

Ägaren av en bensinbil, som drar 0,6 liter per mil, levererar 3,90 kronor per mil (före moms) till staten i form av energi- och koldioxidskatt. En renodlad elbil, i samma storleksklass som bensinbilen, drar cirka 2 kilowattimmar el per mil. Det innebär att staten endast får in 0,65 kronor per mil (före moms) i energiskatt från ägaren av en elbil. Lägg till detta att ägaren av en elbil i nuet får 40 000 kronor i så kallad supermiljöbilspremie och dessutom slipper fordonsskatt under fem år.

Biodrivmedel var som bekant fullständigt befriade från energi- och koldioxidskatt fram till 2012. Men när konsumtionen av biodrivmedel ökade började staten beskatta biodrivmedel utifrån principen att de inte får blir billigare än fossila drivmedel. Man skyllde på EU:s regler om olaga statsstöd. Men huvudorsaken till statens agerande var och är finansministern, som behöver de tiotals miljarder statskassan årligen tillförs genom energi- och koldioxidskatt på bensin och diesel. Från och med den 1 juli nästa år införs, med några undantag, full energi- och koldioxidskatt på biodrivmedel.

En intressant och obesvarad fråga är hur statsmakten i framtiden kommer att beskatta elbilar. Så länge flottan av elbilar är liten lär föga hända på skattesidan. Men utifrån nuvarande skatte- och subventionssystem kommer staten att förlora många miljarder per år, om elbilsflottan ökar kraftigt. I så fall lär det inte dröja så många år förrän elfordon drabbas av en kilometerskatt i storleksordningen 0,325 kronor, det vill säga 3,25 kronor per mil räknat i dagens penningvärde.

