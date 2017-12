Snart behöver konstnärer kanske inte ens måla tavlor

På årets skylt av Sam Durant på Art Basel Miami står det: ”speak the truth, even if your voice shakes”. Det är en uppföljare till konstnärens instagram-succé förra året med texten ”end white supremacy”. Den passade väl in i min Instagram-feed fylld av politiska, ironiska memer av unga kvinnliga konstnärer. Något som nu också syns på institutionerna – På Göteborgs konsthall öppnade just ”Mozart’s ghost”, en utställning om internetkonst, feminism och motstånd.