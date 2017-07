Snarkande man lyssnade – fick ett bättre liv

När musklerna slappnar av under sömnen blir det trängre i svalget. Det leder till luftturbulens, som i sin tur gör att avslappnad vävnad börjar vibrera och zzz-ljudet uppstår.

Varaktiga regelbundna snarkningar kan vara ett förstadium till obstruktiv sömnapné, täta andningsstörningar då det blir stopp i den övre andningsvägen.

I en vuxen befolkning har ungefär hälften fem eller fler andningsuppehåll per timme. En tiondel av kvinnorna och en femtedel av männen har femton eller fler andningsuppehåll per timme.

Övervikt ökar risken för både snarkning och sömnapnéer. Alkohol och muskelavslappnande mediciner är en annan riskfaktor. För kvinnor ökar risken efter menopaus.

Sömnapnén kan också ha genetiska orsaker eller bero på anatomiska hinder i svalget, till exempel stora mandlar (vanlig orsak hos barn), ovanligt stor tunga eller tillbakadragen käke, som gör att tungroten ligger närmre bakväggen. Nästäppa är en annan anatomisk riskfaktor.

Källor: Marianne Ors, Skånes universitetssjukhus och Ludger Grote, Sahlgrenska universitetssjukhuset