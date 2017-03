Snapchats raketdebut: rusade över 40 procent

Modellen Miranda Kerr tar en ”snap” med sina vänner under öppningsceremonin då Snapchat börsnoterades. Kerr är förlovad med Snapchat-vd:n Evan Spiegel. Foto: Mark Lennihan/AP

Twitter – upp som en sol, ned som en pannkaka

Det sociala mediet Twitter var en av 2013 års mest hajpade börsnoteringar. Under sin första handelsdag på New York-börsen, den 7 november 2013, rusade aktien med 72 procent, från 26 till 45 dollar per aktie. Den hajpade börsnoteringen såg ut att bli en succé.

Twitters aktie har rasat rejält på Wall Street sedan börsnoteringen den 7 november 2013. Foto: Foto: Infront/Online Trader

Men i stället blev det ett fiasko för Twitter på New York-börsen.

Efter en kraftig initial uppgång har aktien kollapsat på Wall Street. Den handlas i dag till under 16 dollar per aktie, 10 dollar under noteringskursen.