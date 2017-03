Snapchat rasar – på väg mot börsfiasko

Foto: Richard Drew/AP

Snapchats första dagar på börsen har varit allt annat än lyckade. Bolaget faller rejält på börsen under tisdagshandeln.

Det såg så bra ut från start. Vid noteringen rusade aktien 44 procent. Men en genomgång från tv-kanalen CNBC visade att inte en enda analytiker har satt en köprekommendation på aktien, som nu rasar på börsen.

I skrivande stund, klockan 21 svenskt tid, är aktien ned 13 procent från USA-börsernas öppning på tisdagen. Aktien handlas nu under 21 dollar per aktie, vilket är under noteringskursen. Totalt har aktien fallit 15 procent från börsnoteringen i förra veckan.

Redan före noteringen fanns flera frågetecken om Snapchats tillväxt. Nu tycks alltså investerarna redan, efter inte ens en vecka på börsen, ha omvärderat Snapchat. Bolagets främsta utmaning är att konkurrera med Facebook, något som kan visa sig bli mycket svårt.

Men trots den kraftiga börsnedgången under både måndagen och tisdagen, uppgår Snapchats värdering till över 25 miljarder dollar. Inte illa för ett bolag som fortfarande inte går med vinst.