Snap tvärvänder på börsen efter stark rapport

Snapchats moderbolag Snap har haft en tuff period sedan den överhajpade börsnoteringen i mars 2017.

Men efter veckans rapport för fjärde kvartalet väcktes nya förhoppningar, som fick aktien att stiga med nära 45 procent, över sitt initiala teckningspris på 17 dollar per aktie.

– Det har varit en ständig oförenlighet mellan marknadens förväntningar och de reella siffrorna. Men nu har bolaget äntligen börjat se alla sina initiativ bära frukt, säger James Cakmak, analytiker på aktiemäklarfirman Monness Crespi Hardt & Co till Bloomberg.

Under 2017 steg omsättningen med 72 procent med bidrag av en markant tillväxt i antalet aktiva användare, DAU, på 18 procent.

Dessutom har en ny utformning i Snapchats design, samt en del buggfixningar gjort att användare numera är villiga att stanna kvar längre i appen, enligt Reuters.

Under hösten har Snap också lanserat auktionsbaserat annonssystem som gör det billigare för annonsörer att köpa reklamplatser. Även om åtgärden sänker snittintäkterna, finns det större potential framöver, säger Mark Mahaney, analytiker på banken RBC till Reuters.

– Antalet annonsörer kommer att dubbleras för varje år. Så det finns en mycket uppsida att vänta framöver, säger han.

Snap starka rapport bör dock ställas i förhållande till de redan lågt ställda förväntningarna på aktien.

– Att slå förväntningarna i fjärde kvartalet är ett bra första steg. Men frågan kvarstår om Snaps framgångar kommer att fortsätta längre in på året, säger Rich Greenfield på investmentbolaget BTIG till Bloomberg.

