Varmt gula lampor lyser under den turkosa markisen utanför restaurang Manoshé, The hummus club, på Sankt Eriksgatan. Neonskylten ”In hummus we trust” gör oss som älskar Mellanösterns geniala blandning av kikärter och sesampasta lite skönt ljumma i själen.

Vi är vänligt inställda när vi sätter oss mellan blandade sällskap av unga och äldre, kompisar och älskande, från när och fjärran. Inredningen är enkel och det drar lite kallt denna vinterkväll, men både ljudnivån och belysningen är dämpad så atmosfären är ändå behaglig.