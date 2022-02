Snabbnudlar – soppan som tog över världen

– Det är min koreanska flirt med carbonara där man blandar nudlarna med bacon, svamp, en äggula och parmesan, och toppar med mer parmesan och salladslök.

Broccoli, pak choi, stekt svamp och salladslök är populära ingredienser för att piffa upp snabbnudelsoppan. Foto: Noodie

Även USA:s fångar visade nyligen prov på nudelkreativitet i kokboken ”Prison Ramen: Recipes and Stories From Behind Bars”, skriven av den tidigare intagne Gustavo ”Goose” Alvarez. Det låter kanske som en märklig bok, men till följd av de senaste årens nedskärningar inom fängelsematen har landets ständigt hungriga intagna gått och blivit snabbnudelbesatta. Ramensopporna står högst i kurs, som ”valuta” har de till och med passerat tobak, och när redskap och ingredienser är begränsade gäller det att vara påhittig när sopporna ska pimpas. Den som önskar ”teriyakisås” rör ihop sojasås och jordgubbsjelly som smugglats ut från matsalen. En mer matig soppa? Det löser ett par nävar krossade majschips i buljongen.

Framtiden då? Den är minst sagt ljus. Enligt en analys gjord av Fortune Business Insights kommer snabbnudelmarknaden att växa med 40 procent under de kommande fem åren, pådrivet av ett växande intresse för asiatisk mat i väst och den fortsatta urbaniseringen i utvecklingsländer.

Samtidigt märks en allt större, mer medveten kundkrets som inte tilltalas av de massproducerade snabbnudelsoppornas låga näringsvärde och förbrukning av engångsplast. Således var det ingen större överraskning att det i fjol dök upp flera nya satsningar på hälsosamma snabbnudlar.