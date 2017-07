Snabblån skickar tusentals till Kronofogden

SvD begärde ut från Kronofogden antal betalningsförelägganden från 4 Finance och SKEF:s medlemmar S&A Sverige, Ferratum, Risicum Capital, C Finans och Folkefinans AS svenska filial. Na No invest och Northmill använder inkassobolag och har bara vid enstaka tillfällen själva ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden under den undersökta perioden 2015 till dagens datum.

Tillsammans hade de sex bolagen ansökt om drygt 43 200 betalningsförelägganden sedan starten 2015.

I dag finns 13 300 ärenden där Kronofogden driver in skulder som härrör sedan början av 2015 åt bolagen. Värdet på de aktuella skulderna uppgår till 92 miljoner kronor.

Statistiken visar alla fordringar som snabblåneföretagen som SvD tittat närmare på har liggande hos Kronofogden, och de behöver alltså inte uteslutande handla om just snabblån.