Snabbaste sättet att vinna är att bluffa

Magnises (”latin för absolut ingenting”, enligt McFarland) lockade andlös press och allt fler medlemmar, handplockade från den obegränsade skaran av unga New York-bor som är intresserade av att förmedla en aura av exklusiv coolhet. ”Billy McFarland vill hjälpa dig att bygga ett perfekt kontaktnät”, förklarade Business Insider och beskrev Magnises som en ”klubb för millennieeliten där alla får ett svart kort och fester i ett penthouse i New York”. Den gyllene eran varade i knappt ett år. Medlemmarna köpte dyra teater- och konsertbiljetter som på ett mystiskt sätt blev ogiltiga på föreställningsdagen. McFarland spammade dem med krystade erbjudanden: en ”privat nätverksmiddag” för 275 dollar per person, hoverboards levererade av bud. ”Maserati m. chaufför är tillgänglig i helgen. LMK (let me know) om du är på.” Ibland var rapparen Ja Rule med på ett hörn. På nyårsdagen 2016 skrev han: ”Gott nytt år! Ja Rule jobbar på en ny låt och kan nämna ditt namn, smeknamn, företagsnamn etc. i sin nya singel för 450 dollar. 5 ställen. LMK!” Senare, i de konkurrerande, etiskt tvivelaktiga dokumentärerna om McFarlands fall som släpptes nästan samtidigt av Hulu och Netflix – jag medverkade i den på Hulu, även om jag till skillnad från McFarland inte fick galet mycket pengar för det – beskrev före detta anställda Magnises ohederliga affärsmodell: McFarland kom med erbjudanden han inte kunde leverera, skuldsatte sig sedan för att halvhjärtat försöka leverera dem och kom sedan med fler falska erbjudanden för att betala av skulden, och så höll det på.