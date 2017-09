Smylie hjälte mot AFC Eskilstuna – igen

I maj gjorde Daryl Smylie segermålet, 1–0, på hemmaplan mot AFC Eskilstuna.

I returmötet fick Jönköpings Södra med sig en mycket viktig poäng från Tunavallen. Återigen var det den 32-årige nordirländaren som hittade rätt.

J-Södra flyttade upp spelet i den andra halvleken, dock utan att skapa några riktigt heta chanser.

Förrän i den 83:e minuten.

– Det var ett väldigt bra inlägg av (Jonathan) Tamimi. Det var bara att peta in den. Det var en jäkligt tuff match, speciellt sista halvtimmen. Vi är kanske lite stressade av att vi ligger där vi ligger i tabellen. 1–1 är helt okej, sade Smylie till C More.

Nästjumbon AFC Eskilstuna hade två raka segrar i ryggen och var på god väg att krympa avståndet till kvalplatsen till tre poäng.

Lagets specielle målskytt Mohamed Buya Turay slog till redan efter en kvart efter ett vackert kombinationsspel som skar genom J-Södras högerförsvar. Andrew Fox svarade för det avgörande inspelet mellan backlinje och målvakt innan Buya Turay satte till foten för säsongens nionde fullträff.

In i pausvilan var det mungiporna uppåt i hemmalaget.

– Allt flyter på. Vi sätter chanserna och då är det enklare. Det är full fart framåt och stabilt där bak. Vi har bra kontroll, sade mittbacken Alexander Michel till C More i halvtid.

Efteråt var det dystrare.

– I andra halvlek tar Jönköping över och vi får försvara oss lite för mycket för min smak. Vi kan inte behålla bollen i laget. Det är tufft, men det är fyra matcher kvar och vi ska försöka ta tolv poäng, sade högerbacken Daniel Björnkvist till C More.

AFC Eskilstuna får ta nya tag borta mot Häcken efter landslagsuppehållet. För J-Södra väntar AIK på bortaplan.

Gif Sundsvall, som är två poäng före Jönköping på rätt sida kvalstrecket, spelar sin match i den 26:e omgången på söndagen mot Djurgården på hemmaplan.