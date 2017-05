Smylie bakom Jönköpings hemmatrea

Jönköpings Södras Daryl Smylie, trea från vänster, kramas om efter avgörande 1–0-målet hemma mot AFC Eskilstuna. Foto: Mikael Fritzon/TT

I fjol släppte AFC Eskilstuna in 20 mål på 30 matcher i superettan. Den täta defensiven innebar att klubben tog hand om tabellens andraplats och därmed, tillsammans med Sirius, tog klivet upp i allsvenskan.

Planen var att fortsätta med samma spel i högsta serien.

Så har det dock inte blivit.

Eskilstuna var inför bortmötet med Jönköpings Södra en av klubbarna som hade läckt mest – totalt 13 insläppta mål, varav sju stycken i matcherna mot Östersund (1–3) och mot Hammarby (0–4) – under de första sex omgångarna.

På Stadsparksvallen lyckades gästerna hålla tätt i drygt 45 minuter.

Sedan spräckte Jönköping och Daryl Smylie nollan för AFC Eskilstuna och Tim Erlandsson.

Lagkompisen Jesper Svensson tog sig fram på högerkanten och skickade in bollen mot straffpunkten. Smylie löpte in i ytan och med precision placerade han in 1–0-målet i 47:e minuten.

I 62:a minuten var det sånär på att bli ytterligare ett mål för hemmalaget, men Dzenis Kozicas straff träffade ribban.

Smylies mål var dock allt som Jönköping behövde.

– Det är skönt att vinna hemma framför våra fans, men vi måste sätta våra chanser. Vi skapade fyra, fem chanser i andra halvleken. Jag tror att jag hade kunnat göra tre eller fyra mål. Jag skulle ha gjort hattrick, sade han till C More.

För allsvenska jumbon Eskilstuna fortsätter jakten efter säsongen första seger.

– Vi ska bra köra på. Det är en helt ny grej med Eskilstuna; halva laget är nytt, tränaren är ny. Vi måste få tid att spela ihop oss. Jag är helt hundra på att det kommer, sade Erlandsson till C More.