”Kalla kriget tog slut. Gangstrarna vann.” Detta lakoniska konstaterande av Paul Massaro, en av USA:s främsta korruptionsexperter, finner vi i Casey Michels ”American kleptocracy: How the US created the greatest money-laundring scheme in history” (St Martin's Press). Den kom ut i slutet av förra året och beskriver hur USA har blivit ett globalt centrum för penningtvätt och hantering av illegalt hopkomna medel.