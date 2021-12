En producent från Italien som nyligen var besök i vår kungliga huvudstad påpekade just detta. Att Sverige faktiskt var först med att skapa trenden kring generösa och fruktsöta viner med ursprung Venetien, och med tiden Apulien. En trend som varit relativt stadig i 10 år. Den börjar, tack och lov, ebba ut. I Sverige. Nu ses den i grannländerna istället, under tiden har svensken letat sig till Piemonte. Här ska alla dricka barbera och nebbiolo, från det ena påhittade varumärket till det andra.

Visst är det bra att andra regioner och vinländer får en chans. Men risken är att en vintyp, druvsort och ett varumärke blir för exploaterat.

Kanske blir det en sväng med smörigt á la Kalifornien igen? Back to basics liksom. En plats där vin på burk förövrigt är helt okej. Det skrev förresten min kollega Mikael om härom veckan. Samma sak gäller så kallade RTD:s – ready to drink – drinkar på burk som är redo att konsumeras på direkten. Sverige är aldrig sena med att plocka in både högtider och mat från USA. Smörig chardonnay på burk, kan det blir det nya år 2022? Eller mer vin på halvflaska, ytterligare en trend som har vuxit under året. Där är det nog snarare en viss pandemi som har skapat efterfrågan. Fler konsumenter vill unna sig bra vin på flaska, men inte alltid en hel sådan.

För min del hoppas jag, ständigt, på ett större utbud av vitt vin från Italien. Utbudet är lika överväldigande som utsökt. Viner till maten, solen och för all del en kylslagen kväll i januari. Viner som påminner om sommaren. Nu blev det en liten önskelista till tomten ändå. Hoppas att han, samt Systembolaget, läser detta. Hoppas även att ni fortsätter läsa nästa år.

