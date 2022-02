Det brittiska popbandet Smokie, bland annat kända för låten ”Living next door to Alice”, kommer till Sverige. Deras inplanerade turné sköts upp och nu passar bandet på att lägga till fler speldatum till turnén som pågår både 2022 och 2023.

Smokie slog igenom 1975 med sin andra platta, ”Changing all the time” och har haft hitlåtar som ”Needles and pins” och ”Lay back in the arms of someone”.