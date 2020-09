Smittspridningen ökar i Danmark och Norge

Hundratals elever har skickats hem. 17 av 98 kommuner har spräckt "orosgränsen". Och under måndagen beslutades att restauranger i Köpenhamn och Odense måste stänga vid midnatt.

Danmark har seglat upp som det land i Norden med flest nya bekräftade fall av covid-19 – sett till antal invånare. Det handlar om 2,1 nya fall per 100 000 invånare, att jämföra med 1,5 i Norge och 1,1 i Sverige, enligt de senaste uppgifterna från Our World in Data som hämtar information från EU:s smittskyddsenhet ECDC och som visar ett rullande medelvärde för de senaste sju dagarna.