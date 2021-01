Knappt 500 personer har dött i covid-19 i Norge. I Sverige är motsvarande siffra närmare 10 000 döda. I början av januari var antalet döda per 100 000 invånare i Norge 8, jämfört med 80 i Sverige. Skillnaden är dramatisk och den ställer avgörande frågor om den svenska strategin och vad som gått fel.

En vanlig förklaring till de höga svenska dödstalen har varit att smittan kommit in på våra äldreboenden. Redan i april konstaterade både Stefan Löfven och Lena Hallengren att detta var ett misslyckande. Att det var prio att skydda våra äldre var budskapet från Folkhälsomyndigheten från första början. Under hela våren blev det ett mantra att smittan "kommit in" på våra äldreboenden.