När Kerstin Hessius, vd för tredje AP-fonden, var med i SVT Agenda för en vecka sedan efterfrågade hon en tidsplan – en tidpunkt – för när allt detta är över. Ekonomin blöder, människor förlorar sina jobb, livsverk går upp i rök och efterverkningarna kan komma att prägla en generation. Om debatten hittills hade handlat om hur man bäst bekämpar pandemin, svängde den till att handla om hur man kan rädda ekonomin. Har restriktionerna gått för långt? Vad är värst – soten eller boten?

På ledarsidan i Dagens Industri svarade PM Nilsson på Hessius uppmaning och gav ett ungefärligt datum: ”Smittspridningen ska bromsas med omdöme, äldre och sjuka få hjälp med smittskydd och vården få resurser, men lika viktigt är att öppna upp det inställda samhället och ekonomin. Efter påsk måste det här ta slut.” På Twitter skrev Donald Trump: ”WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM ITSELF. AT THE END OF THE 15 DAY PERIOD, WE WILL MAKE A DECISION AS TO WHICH WAY WE WANT TO GO!”