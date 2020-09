Smittan tilltar i Uppsala

Antalet smittade av coronaviruset har den senaste veckan ökat i Uppsala län, enligt ett pressmeddelande från Region Uppsala. Under onsdagen meddelades att det under det senaste dygnet kommit in 31 nya bekräftade fall i länet.

"Vi är oroade över utvecklingen. Vi har förberett oss på att det kan komma en andra våg under hösten och det vi ser nu kan vara början. Nu gäller det att vi alla är på tårna och gör allt vi kan för att stoppa smittan" skriver Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör vid region Uppsala, i pressmeddelandet.