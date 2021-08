Smittan ökar med 46 procent i Skåne

Uppmaningen på presskonferensen var skarp – har du inte vaccinerat dig är det dags, och ta båda doserna. Det är främst bland unga ovaccinerade, under 50 års ålder, som smittan sprids. De senaste 14 dagarna har det varit 121 fall per 100 000 invånare. Fler personer läggs in på sjukhus, även om det är färre än under vintern och våren.

– Pandemin är inte över. Vi har en samhällsspridning och så länge vi har det kan inget bli som vanligt, säger Alf Jönsson, regiondirektör.