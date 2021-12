Smirnoff skriver nya Millennium-böcker

”Det känns högtidligt att få skriva fortsättningen på Millennium. Jag sa ja till projektet utan att tveka, trots att det skjuter mina egna romanidéer på framtiden”, säger den hyllade författaren i ett pressmeddelande från Bokförlaget Polaris.

Karin Smirnoff debuterade 2018 med romanen ”Jag for ner till bror”, som var första delen i den populära romantrilogin om Jana Kippo, som fick två uppföljare, ”Vi for upp med mor” (2019) och ”Sen for jag hem” ”2020”. I år utkom romanen ”Sockerormen”.