Ett lågtryck har rört sig in från Norge. Den gula varningen – som är den minst allvarliga – gäller hårda västliga vindar och täta snöbyar över Västerbottens och Jämtlands fjälltrakter. Ovädret drar in under torsdag kväll och ligger kvar på kalfjället till fredag morgon.

Personer med fjällovana bör inte ge sig ut.