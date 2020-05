SMHI varnar för snö: "Aprilväder fast i maj"

Kalluften ligger tungt över landet och den ser inte ut att röra på sig. Under veckan väntas temperaturer under eller mycket under det normala för årstiden.

– Det gör att vi får aprilväder fast i maj. Med en hel del moln som bildas på dagarna och regnskurar på eftermiddagarna hela veckan, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.