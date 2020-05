SMHI varnar för snö – upp mot tio centimeter

Enligt Gustav Åström, jourhavande meteorolog på SMHI, är den senaste tidens värmeknäpp till ända – åtminstone tillfälligt.

– Ja den är över tillfälligt i alla fall. Det kommer in kalluft den närmsta veckan med minusgrader under nattetid i många städer. Det ser ut som att vi får liknande temperaturer under hela kommande vecka, säger han.