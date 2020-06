SMHI: Risk för mycket regn

Flera hus i västra Blekinge drabbades av översvämning efter kraftiga regnskurar under natten mot lördag, rapporterar P4 Blekinge. Ihållande regn passerade under natten Blekinge och drog under morgonen in över Skåne.

SMHI säger att regnet kan fortsätta skapa problem under lördagen, då främst i västra delarna av Götaland där det väntas kraftiga skurar med inslag av åska.