SMHI: Regn i stora delar av Sverige

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för stora regnmängder i Västra Götaland, där över 35 millimeter regn väntas falla på sex timmar under tisdagen.

– Det har regnat under natten och kommer att fortsätta att regna under stora delar av dagen, där är det ganska intensivt fläckvis. På sina håll har det kommit 15–20 millimeter redan och det kan komma ytterligare en del i området, säger Therese Fougman, meteorolog vid SMHI, under morgonen.