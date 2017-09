Smederna till SM-final: "Visar styrka"

Smederna hade ett stort överläge med 14 poäng från tisdagens första SM-semifinal i Avesta som slutade i en 52–38-seger.

Masarna inledde onsdagens andra semifinal på ett imponerande nödvändigt vis och ledde med 13–5 efter tre körda heat. Eskilstuna reducerade underläget till 15–21 efter sex heat, men sedan var det återigen stor poängfördel till Masarna som ledde med 35–25 inför de fem avslutande heaten. Men för att nå en SM-final behövde Dalalaget hämta in ytterligare fyra.

Men så blev inte fallet, Smederna körde jämnt och när formstarke Matej Zagar särkade in en heatseger till 35–43 i heat 13 och 39–45 i heat 14 var den första SM-finalplatsen sedan 2003 ett faktum. Vilt jubel utbröt i Eskilstuna redan innan det avslutande 15:e heatet då finalplatsen var säkrad med totalt 91–83.

– Vi är i final, det var planen, men det var en tuff kväll. Vi kan göra ett bra jobb i finalen, sade Matej Zagar, som körde in 16 poäng, till C More.

Det avslutande heatet försenades efter en krasch. Sedan körde Zagar in ytterligare en heatseger och såg till att kvällens match slutade 48–42 till Masarnas. Totalt vann Smederna SM-finalen med 94–86.

– Vi förlorar för att vi var klappkassa på hemmaplan, sade Masarnas lagledare Stefan Bäckström till C More.

Onsdagens andra semifinal, mellan de tre senaste årens mästarlag Vetlanda och Rospiggarna, ställdes in på grund av kraftigt regn och ickekörbar rundbana i Vetlanda. Semifinalmötet, som Vetlanda leder med 46–44, får i stället sitt avgörande på tisdag, enligt P4 Kalmar.