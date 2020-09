Smått makalöst: musik att omfamna och förlora sig i

Den brittiske regissören Steve McQueen – mest känd för ”12 years a slave” – har just avslutat arbetet med en serie av fem filmer för BBC om västindiska immigranters liv och erfarenheter från Storbritannien under 1900-talets andra hälft. Filmkvintetten, som McQueen har döpt till ”Small Axe”-antologin, inleds i helgen när en av dem, ”Lover’s rock”, premiärvisas på New Yorks filmfestival.

Samtidigt ger den så medvetet i dunkel höljda konstellationen Sault ut sitt nya album ”Untitled (Rise)”. Det framstår redan som ett alternativt ljudspår till McQueens filmsvit.