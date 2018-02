Smash and grab-kupper allt vanligare

Rånen är uppseendeväckande och bytet ofta värdefullt. Så sent som i helgen häktades tre personer för inblandning i en så kallad smash and grab-kupp där en hjullastare körts in i en guldbutik i Stockholmsområdet Skärholmen.

Fenomenet är inte nytt, men antalet kupper har ökat till den grad att branschorganisationen Larmtjänst förra året började sammanställa statistik över rånen. Under 2017 noterades ett 90-tal smash and grab-rån i hela riket. Någon jämförelsesiffra finns ännu inte, men det råder samstämmighet om att rånen ökar.