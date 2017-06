Intelligenta barn lever längre än deras mindre begåvade klasskompisar, visar en ny studie publicerad av New York Times.

De skotska forskarna som inledde undersökningen 1936 följde 94 procent av befolkningen från vagga till grav. Efter att ha kontrollerat hälsa och socioekonomisk bakgrund var resultatet slående. De som presterat sämre på intelligenstestet tenderade att dö av hjärtsjukdom, stroke, lungcancer och magcancer.

Något som var särskilt anmärkningsvärt: forskarna hittade en stark koppling mellan lägre intelligens och dödsfall orsakade av olyckor.

– Vi vet inte varför hög intelligens som barn och ett långt liv är sammankopplat, men vi håller ett öppet sinne. Livsstil, utbildning, deprivation och genetik kan också spela in, säger Ian J. Deary, professor i psykologi vid the University of Edinburgh.