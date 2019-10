Alice hade börjat tröttna på att inte ha någonting att göra och på den bok hon hade i knät. Vad ska man med en bok till, tänkte Alice, om där varken finns prat eller bilder?

Ungefär så börjar både världens mest berömda barnbok och en av förra årets mest hyllade debutromaner. New York Times utsåg ”Asymmetri” av Lisa Halliday till en av 2018 års tio bästa böcker och The New Yorker kallade den för ett litterärt fenomen.