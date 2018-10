"Repetitio est mater studiorum" var en sentens som min engelsklärare på högstadiet gärna upprepade för oss trötta tonåringar. Det här var långt innan digitalisering och googlande kom in i bilden... Även multikonstnären Gunilla Heilborn slår fast att repetition är ett bra knep för att minnas saker. Men inspirerad av bland annat den italienske 1500-talsfilosofen Giulio Camillo, som ville bygga en minnesteater, går hon längre och skapar en alldeles egen väv av fakta och handfast vägledning i minnets historia och systematik. Den här gången ljudligt assisterad av Louise Peterhoff.

"Boken" är andra delen i en trilogi om minnets svårfångade konst, inledd förra året med den österrikiska samproduktionen "The wonderful and the ordinary". Formen på föreställningen knyter också an till Heilborns obetalbara, komplexa solomonolog "The knowledge" (2015). Även i "Boken" excellerar hon i att spela trovärdig föredragshållare; overallklädd och med torrt allvar ställer hon oss inför livets outgrundliga frågor. Hennes lite taffliga assistent Louise Peterhoff, som servar med bevismaterial, pedagogiska bilder och ljudillustrerade berättelser på svenska, franska och italienska, tar ner det högtidliga på jorden.