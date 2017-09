Den största finansieringsrunda som någonsin hanterats av Kickstarter är på strax över 20 miljoner dollar för en smart klocka från företaget Pebble Technlogy. Foto: Mary Altaffer/AP

Läs även Så minskar du skatten på bostadsvinsten

”Crowdfunding”, eller gräsrotsfinansiering, har haft en imponerande utveckling. 2010 samlade olika plattformar in runt 900 miljoner dollar. 2015 hade den siffran stigit till 34 miljarder dollar, enligt en rapport från Massolution.

Kommentar En kommentar belyser ett ämne ur flera infallsvinklar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det är i nivå med vissa uppskattningar av tidigt riskkapital, men fortfarande en bråkdel av allt riskkapital i världen. Det uppgår snarare till omkring 500 miljarder dollar per år, enligt KPMG och Bain Capital.

Det är lätt att ryckas med i framgångssagan och deklarera att crowdfunding kommer att bli den dominerande källan till riskkapital i framtiden. Men det kommer inte att hända.

Annons X

Crowdfunding fungerar bäst för lite mindre projekt.

Crowdfunding har funnits i flera år nu, så det är ganska enkelt att studera vad som fungerat och vad som inte fungerat. Den första slutsats man kan dra är att crowdfunding fungerar bäst för lite mindre projekt. Världens största plattform, Kickstarter, har sedan starten finansierat 130 000 projekt. Det genomsnittliga beloppet är 25 000 dollar, motsvarande 200 000 kronor.

Den största finansieringsrunda som någonsin hanterats av Kickstarter är på strax över 20 miljoner dollar för en smart klocka från företaget Pebble Technlogy. Bara sex av de 130 000 projekten har dragit in över tio miljoner dollar.

En annan utmaning är långsiktighet.

Det betyder att crowdfunding i första hand kan ersätta den grupp investerare som kallas affärsänglar, ofta privatpersoner som går in med relativt små belopp i ett mycket tidigt stadium. När entreprenörerna behöver miljontals eller tiotals miljoner kronor för att expandera sina företag kommer de även i framtiden att förlita sig på de traditionella riskkapitalbagen.

En annan utmaning är långsiktighet. Många företag som finansieras av riskkapitalister har en idé med hög risk, som kan förverkligas många år från den första finansieringsrundan. Entreprenörerna är beroende av kapitalstarka investerare som åtar sig att göra nya investeringar åtskilliga gånger innan bolaget flyger.

Kritikerna till crowdfunding pekar på att metoden gör mycket lite för att hjälpa entreprenören med det nätverk och den expertis ett riskkapitalbolag erbjuder sina portföljbolag. De pekar också på att processen att dra in pengar via en mängd små finansiärer inte tvingar entreprenören att gå igenom det nyttiga stadiet att skriva en riktig affärsplan och sedan försvara den inför en grupp skeptiska investerare. På Kickstarter eller Fundedbyme kan det räcka med en säljande video för att dra in flera hundra tusen kronor.

Men kritiken räcker knappast för att döma ut crowdfunding som ett övergående fenomen. Många projekt, vanligen kring produkter som är lätta att förklara och skapa entusiasm kring, har varit oerhört framgångsrika i att attrahera kapital där cyniska riskkapitalister sagt nej. För att inte tala om filmer, tidskrifter och projekt i tredje världen där privatpersoner investerar några hundralappar var med hjärtat.