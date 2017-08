Det dröjde 99 år från Einsteins förutsägelse till den första uppmätningen av det gäckande kosmiska fenomenet gravitationsvågor. Projektet Ligos detektion av dessa vågor var slutet på en lång vetenskaplig strävan – och startskottet för en ny fas i sökandet.

En tekniker på Ligo, det första forskningsprojekt som direkt lyckades detektera gravitationsvågor, undersöker delar av optiken. Foto: Ligo Lab/IBL

Under miljontals år har de närmat sig varandra, sakta men obönhörligt. Nu blir deras rörelse allt våldsammare; tätare och tätare ihop, snabbare och snabbare kretsar de kring varandra. När avståndet mellan dem har krympt till några hundra kilometer sker deras furiösa ringdans med mer än hälften av ljushastigheten, närmare och närmare – och så, plötsligt, är de inte längre två men ett. På bråkdelen av en sekund slungas de emot varandra, in i varandra, förenas i ett vrål av obegriplig energi: en strålningsstyrka flera gånger större än den hos alla universums stjärnor och galaxer sammanlagt. Rumtiden vrider sig i plågor, sedan stillnar allt.

1,3 miljarder år senare sitter den unge forskaren Marco Drago vid datorn i sitt arbetsrum på Albert Einstein-institutet i Hannover och noterar ett nytt meddelande i sin inkorg. Mejlet är automatgenererat, och handlar om Ligo, ett forskningsprojekt för sökande efter gravitationsvågor; tydligen har någon av projektets detektorer registrerat en avvikande signal. Drago kontrollerar protokollet, och upptäcker att avvikelsen förekommer inte bara i den ena, utan i båda de separata detektorernas mätdata. Till sin stora förvåning kan Drago också, bara genom att betrakta kurvan, konstatera att den är identisk med de teoretiska förutsägelserna för effekten av en passerande gravitationsvåg.

De hackiga toppar som Drago fann i diagrammet på sin datorskärm denna måndag i mitten av september 2015 utgjorde kulmen av ett flera decennier långt arbete för att bekräfta existensen av gravitationsvågor, ett fenomen som förutsägs av den allmänna relativitetsteorin, men som dittills aldrig observerats direkt. Att Einsteins teori gör gällande att närvaron av massiva kroppar orsakar en krökning av rumtiden, innebär också att massor vars läge eller hastighet förändras ger upphov till förändringar i denna krökning, förändringar som fortplantar sig genom rummet med ljushastigheten. Det var alltså sådana krusningar i rumtidens geometri som sändes ut från den dramatiska händelsen i en avlägsen del av rymden för över en miljard år sedan, och som hösten 2015 nådde fram till utkanterna av galaxen Vintergatan, till planeten jorden, och till Ligos två detektorer på den nordamerikanska kontinenten.

När den nederländske vetenskapsjournalisten Govert Schilling i boken ”Ripples in spacetime: Einstein, gravitational waves and the future of astronomy” (Belknap/Harvard University Press) tecknar en bild av upptäckten och dess bakgrund, är det lika mycket en framställning av den observationella kosmologins tekniska, sociala och ekonomiska utmaningar, som av dess egentliga material. Fysikens lagar överskrider den mänskliga sfären – men sökandet efter kunskap om dem är likafullt en i högsta grad mänsklig affär.

Att Ligo – en förkortning för Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory – var det första forskningsprojektet att skörda framgång i den direkta detektionen av gravitationsvågor, innebär inte att det var det första att försöka. Till en början betraktades gravitationsvågorna – vars möjliga existens först utlästes ur relativitetsteorins ekvationer av dess upphovsman Albert Einstein omkring år 1916 – med viss skepsis; på samma sätt som de svarta hål som kan ge upphov till dem, betraktades de av många som en matematisk artefakt – en produkt av teorin, inte av verkligheten. Einstein själv vacklade i frågan, och leddes vid olika tidpunkter till radikalt olika slutsatser om deras existens. Så småningom framstod deras verklighetsstatus dock som alltmer sannolik, och på 60-talet togs det första initiativet för att påvisa dem experimentellt av fysikern Joseph Weber.

Mot slutet av decenniet påstod sig Weber ha registrerat ett antal händelser som kunde tolkas som inkommande gravitationsvågor i sina detektorer, något som dock ifrågasattes starkt av det övriga forskarsamfundet. Det visade sig också mycket svårt för andra forskargrupper att reproducera hans resultat – trots det stod han fast vid sin ståndpunkt fram till sin död. Oavsett giltigheten i hans resultat, som det finns goda skäl att betvivla, var Weber en pionjär i det att hans observationer lade grunden för vad som skulle komma att bli ett vitalt och angeläget forskningsfält.

Det första accepterade belägget för existensen av gravitationsvågor kom i stället något decennium senare, och då i form av en indirekt observation. De amerikanska astrofysikerna Joe Taylor och Joel Weisberg studerade under 70-talet ett system av två pulsarer, en särskild typ av neutronstjärnor, som kretsade kring varandra. Pulsarer är speciella objekt, eftersom de fungerar som en sorts mycket exakta kosmiska tidsmätare. De roterar mycket hastigt och ger ifrån sig elektromagnetisk strålning, främst radiovågor, i vissa speciella riktningar. För en observatör på jorden upp­fattas detta, om strålen är rätt orienterad, som en regelbunden serie ljuspulser, en för varje varv som stjärnan roterar.

Vad Taylor och Weisberg insåg var att deras par av pulsarer, ursprungligen funnet av Taylors tidigare doktorand Russel Hulse, borde avge energi i form av gravitationsvågor om Einsteins teori var korrekt. Denna energiförlust skulle resultera i att deras omloppsbana blev allt snävare. Genom att studera strålningen från den av parets pulsarer som är synlig från jorden var det möjligt att kontrollera förutsägelsen; år 1978 kunde man konstatera att observationerna överensstämde exakt med de förutsägelser som relativitetsteorins ekvationer gav. Även om inga direkta spår av gravitationsvågor därmed hade uppmätts, betraktades resultatet som ett övertygande vittnesbörd om deras existens, och Hulse och Taylor tilldelades år 1993 Nobelpriset för sin upptäckt.

En direkt mätning skulle däremot låta vänta på sig närmare 40 år, ända till den där måndagen i september 2015. En tidigare påstådd detektion av gravitationsvågor, som rönte enorm uppmärksamhet när den år 2014 tillkännagavs av ett forskarlag vid Bicep2-teleskopet på Sydpolen, skulle senare visa sig vara orsakad av kosmiskt damm, och det felaktiga resultatet alltså en konsekvens av otillräcklig dataanalys. Enligt Schilling var det erfarenheten av detta vetenskapliga magplask som gjorde att Ligo-teamet presenterade sina banbrytande resultat först en bit in i februari, nästan fem månader efter att Marco Drago läst sitt mejl. Den här gången ville forskarna vara fullständigt övertygade om resultatens giltighet, innan de utsatte dem för medierapporteringens stundvis bristande nyansering och reservation.

Betraktar man gravitationsvågorna enbart som en bekräftelse på relativitetsteorins giltighet kan de intensiva ansträngningar som gjorts i sökandet efter dem tyckas överdrivna: det handlar trots allt om en sedan länge etablerad teori vars förutsägelser vid upprepade tillfällen har kunnat konstateras uppvisa närmast kusligt god överensstämmelse med experimentutfall och mät­resultat.

Men på samma sätt som tillkortakommandena hos Newtons teori för gravitationen blir tydliga först under mycket specifika omständigheter, kan vi förvänta oss att finna en eventuell brist i kapaciteten i Einsteins teori enbart genom att testa den i en mängd olika sammanhang. Dessutom vet vi med säkerhet att relativitetsteorin som den idag är formulerad inte på egen hand kan utgöra den slutgiltiga sanningen om universum, eftersom den i sin nuvarande form är oförenlig med den kvantteori som ­beskriver materiepartiklarna och deras interaktioner.

Av detta skäl fortsätter också sökandet efter gravitationsvågor även efter Ligos upptäckt, i Ligo och ett antal liknande projekt såväl som i andra former. En av de största satsningarna, som går under namnet Lisa – Laser ­Interferometer Space Antenna – består av tre rymdfarkoster tänkta att placeras ut på några miljoner kilometers avstånd från varandra inom ett drygt decennium. Genom en teknik besläktad med den som används i Ligo, men i enormt mycket större skala, och mot en bakgrund av den yttre rymdens kompakta tystnad, förväntas Lisa kunna uppfatta gravitationsvågor i ett delvis annat spektrum än detektorer av Ligos typ, och därmed också kunna ge en förvarning om intressanta händelser, mot vilka markbaserade detektorer senare kan riktas.

Det finns all anledning att tro att mätdata från Lisa och andra nya projekt kommer att väcka minst lika många frågor som de besvarar. Redan idag tycks varje nyvunnen bit kunskap vara försedd med tunga sjok av ovisshet. Hur uppstår till exempel den typ av svarta hål vars kollisioner ger upphov till sådana gravitationsvågor som Ligo detekterade? Vilka typer av system skapar gravitationsvågor, och hur vanligt förekommande är de?

På ett än mer fundamentalt plan lär oss fyndet av gravitationsvågor någonting om rumtiden, nämligen det att den inte bara är en användbar matematisk abstraktion, utan ett faktiskt existerande objekt. Till skillnad från vatten-, ljud- eller elektromagnetiska vågor är gravitationsvågorna inte vågor som rör sig genom rummet – de är vågor i rummets, rumtidens, själva struktur. Men vad denna struktur i grunden är, och huruvida gravitationsvågorna kan hjälpa oss att vinna kunskap om den, är fortfarande en obesvarad fråga.

Den moderna fysiken och kosmologin utgör en arena för ett intrikat samspel mellan teori och observation, och gravitationen kan sägas utgöra en nyckel till många av dess mest brännande frågeställningar: inte bara frågan om hur relativitetsteori och kvantmekanik ska förenas, utan också frågor kring identitet och egenskaper hos så kallad mörk materia och mörk energi. I denna bemärkelse var Ligos detektion av gravitationsvågor inte bara slutet på en lång vetenskaplig strävan, utan lika mycket början på en ny fas i sökandet efter kunskap om universum.

Helena Granström Författare och fil lic i matematisk fysik