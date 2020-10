Trots att vi, väl, lever i den bästa av tv-tider blir jag ibland beklämd när jag tänker på hur lite uppmärksamhet realityserien ”Nathan for you” – 2010-talets bästa tv-serie – fått i Sverige. I varje avsnitt försöker Nathan Fielder hjälpa kämpande småföretag att nå framgång. Ja, den olidligt torra programförklaringen är definitivt en del av storheten.

Denna Comedy Central-serie har inte gått att streama i Sverige men förtjänar en plats i medvetandet hos alla som uppskattar stel humor, idiotiska upptåg, avslöjande människostudier och, faktiskt!, uppriktiga känslor (vilket fick dokumentärmakaren Errol Morris att hylla serien i The New Yorker under rubriken ”Min nya favorit-kärlekshistoria”).

Veckas starkaste tv-premiär ger faktiskt en smak av ”Nathan for you”, då Nathan Fielder fungerat som exekutiv producent för en ny dokumentär-komedi som starkt lyser upp mitt höstmörker. Läs om den nedan, där jag även bland annat tipsar om en genial vardagsskildring och skräckfilmer lagom till halloween. Däremot hittar ni inte veckans storpremiär ”The undoing” (HBO Nordic) bland veckans tips eftersom det finns annat jag hellre rekommenderar.

Trevligt tittande!