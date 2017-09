Småbarnsföräldrar slaktar monster när barnen sover

Det är tisdagkväll och dags för raid. Vanligtvis turas jag och min flickvän om att lägga vår dotter men på tisdagar får jag tid och utrymme att sätta mig framför tv:n ostörd redan halv åtta. Jag skjuter fram favoritfåtöljen, tar på mig mitt headset och trycker igång ”Destiny” på min spelmaskin.

En efter en hör jag mina raidkompisar hoppa in i röstchatten. LarsF och bainsey105 från Danmark och Storbritannien. VRDRS, JMck8 och Ainger26uk. Och så klart TokiX70 från Norge vars torra men tålmodiga stämma hjälpt mig i spelet så många gånger. Han är en ”sherpa”, en vänlig guide som visar nya spelare hur man klarar de svåraste delarna av ”Destiny”.

Svårast av allt? En raid: ett avancerat uppdrag med flera delmoment som kan ta flera timmar och kräver fem andra spelare. Tillsammans har vi tillbringat tusentals timmar i ”Destiny” sedan spelet kom ut för tre år sedan. För några dagar sedan släpptes ”Destiny 2”, den första riktiga uppföljaren och ett av årets stora tv-spelssläpp. Nya världar att utforska, nya uppdrag att spela och, kanske framför allt, en ny raid. Vi har sett fram emot ”Destiny 2” i flera månader.t

Genom mitt headset hör jag en bebis gråta i bakgrunden. En av spelarna försvinner och kommer tillbaka några minuter senare.

I kväll är det dock ”Wrath of the machine” som gäller, en raid från den senaste stora uppdateringen från förra året. Under tiden vi väntar på att alla ska logga in pratar vi om livet i allmänhet. Hur det var på jobbet under dagen, förra veckans raid eller om någons nyfödda som sover dåligt på natten. Eller bara larvar oss och skämtar med varandra. Genom mitt headset hör jag en bebis gråta i bakgrunden. En av spelarna försvinner och kommer tillbaka några minuter senare. Nästan alla i gruppen är 30 plus och föräldrar, sammanförda enbart av sitt stora intresse för tv-spel och ”Destiny”.

När alla loggat in, totalt sex personer, börjar vi spela. Jag har aldrig träffat någon av dem på riktigt men vi spelar med varandra minst en gång i veckan. Det finns många föreställningar om människor som spelar tv-spel, att de är isolerade tonåringar utan riktiga vänner, eller nördiga män som inte vuxit upp och fortfarande bor hemma. Så hur kan ett tv-spel bli höjden av socialt umgänge för den här stressade småbarnspappan?

Spelföretaget Bungie är inhyst inne i ett gammalt biografpalats i Bellevue utanför Seattle. Bredvid entrén har de en bild av rymden, utformad som en gammal sjökarta, med de latinska orden Per Audacia Ad Astra i små bokstäver bredvid – ”Through boldness to the stars”. De är mest kända för ”Halo”-serien med den ikoniska Master Chief i huvudrollen, men har de senaste åren jobbat uteslutet med Destiny. Det stora spelföretaget Activision Blizzard gick in som partner och budgeterade cirka 4 miljarder svenska kronor för att producera och marknadsföra spelserien under en tioårsperiod. I september 2014 kom det första ”Destiny” och spelet har under de tre år som gått sedan dess haft över 20 miljoner spelare världen över.

Bungie är märkbart stolta över både ”Halo” och ”Destiny”. I foajén till den gamla teatern, som numera fungerar både som reception och utrymme för att visa upp priser och memorabilia, står en byst av Master Chief bredvid en stor Fallen i naturlig storlek – en av utomjordingarna i ”Destiny”. En våning upp finns den stora salongen som numera är omgjord till en enda stor kontorsyta. Här jobbar ungefär 600 personer, alltifrån designers och programmerare till musiker och författare.

I ett av hörnen finns ett pentry med diskbänk och en överfylld snackshylla. Ovanför hänger tre stora skärmar som i realtid visar status för vad som händer i ”Destiny”. En skärm visar en blandning av livestreams från människor som spelar, en annan har en karta över var spelare befinner sig just nu. I den tredje syns en enkel graf över hur många som är inloggade vid en specifik tidpunkt de senaste dagarna. Varje tisdag åker det där strecket kraftigt uppåt när det är dags för ”weekly reset”, en tidpunkt då de aktiviteter som bara kan göras en gång i veckan åter blir tillgängliga. Det är direkt efter den som vi har vår tisdagsraid.

I ”Destinys” värld har vårt solsystem fått besök av The Traveler, ett sfäriskt föremål med ett mystiskt medvetande, som tar mänskligheten in i en ny guldålder. Livslängden ökar dramatiskt, vetenskapen tar stora kliv framåt och solsystemet koloniseras. Men mörkret, den obeskrivbara kraft som hotar allt liv i universum, har följt efter The Traveler. Utomjordiska raser attackerar och trycker tillbaka mänskligheten till den sista staden på jorden. I ett sista desperat försök att rädda människorna offrar The Traveler sig själv och sprider sitt ljus för att skapa Guardians, försvarare över den sista staden på jorden.

I ”Destiny 2” är oddsen emot oss ännu mer än tidigare. Den här gången är mänskligheten under attack av Dominus Ghaul, en skräckinjagande utomjording som genom en överraskningsattack lyckats ta över den sista staden. Nu måste de återstående Guardians bege sig ut i solsystemet och samla ihop överlevarna för en sista desperat motattack. Det är en filmisk upplevelse, med orkestermusik och skådespelarinsatser från Lance Reddick (”The wire”), Gina Torres (”Westworld”) och Bill Nighy (”Harry Potter”).

I ett konferensrum på ett hotell några hundra meter från Bungies kontor sitter Mark Noseworthy, huvudproducent för ”Destiny 2” och den person som ansvarar för produktionen för spelet.

–Tänk dig en värld som du vill vara en del av, hur ser den ut? Den måste vara välkomnande! Även om ”Destiny” utspelar sig i en mörk framtid där mänskligheten står på undergångens rand är det fortfarande en plats fylld av hopp. Himlen är blå och det finns skönhet och mysterier runt omkring dig. I ”Destiny 2” ville vi uttryckligen skapa en värld där du vill tillbringa tid med dina kompisar, där spelet kan fungera som ett fritidsintresse, säger Mark Noseworthy.

Det är en återkommande ritual, likt ”Game of thrones”-kvällar med vänner eller tennis efter jobbet med arbetskompisar.

Det är ett fritidsintresse som fungerar efter mina tider. Oavsett hur arbetsveckan eller familjelivet ser ut finns det alltid något att göra, och någon att spela med, när det passar mig. Ibland gör vi scheman i gruppen som vi stämmer av med våra partners. Kanske tillbringar lunchen på jobbet med att chatta om våra roller inför raiden. Det är en återkommande ritual, likt ”Game of thrones”-kvällar med vänner eller tennis efter jobbet med arbetskompisar.

– Vi tror att ”Destiny” är roligare när du spelar med andra så vi försöker göra det enklare för människor att kunna göra det, till exempel genom att de kan gå med i en klan. Det handlar inte om att binda upp sig för att göra en massa saker utan allas vinster och framgångar hjälper varandra. Du ska känna att du är en del av något större och att du blir belönad enbart av att spela med andra, fortsätter Noseworthy.

Genom klaner som till exempel Dads of Destiny eller Dames of Destiny, med tusentals medlemmar var, är det lätt att hitta andra i liknande livssituationer. Mina spelkompisar träffade jag genom en webbplats som för samman en grupp människor baserat på preferenser – över 30 år, förälder, avslappnad spelstil, inga svordomar. Nu är vi över ett dussintal personer i vår grupp, alla vuxna kvinnor och män, som regelbundet spelar med varandra.

Det finns historier om raidkompisar som i det verkliga livet hälsat på medlemmar som hamnat på sjukhus, eller som blivit inbjudna på bröllop.

Ibland spiller relationerna i spelet även över till livet utanför. I oktober förra året uppmärksammades den kanske första förlovningen i ”Destiny”. I stället för att falla ner på knä i verkligheten valde Adriel Wallick att ställa den stora frågan till pojkvännen Rami Ismail inne i spelet. Med hjälp av utvecklare på Bungie kunde hon erbjuda en digital vigselring som de döpt till The Ring of Eternity (han sa ja). Det finns historier om raidkompisar som i det verkliga livet hälsat på medlemmar som hamnat på sjukhus, eller som blivit inbjudna på bröllop.

Är vi vänner på riktigt i vår klan? Jag tänker att det är som den där kompisen man bara träffar under fotbollsmatcher, och en annan kompis som bara hänger med på jazzkonserter. Relationen bygger på ett gemensamt intresse och inte nödvändigtvis så mycket mer. Det är bekvämt, var sak har sin plats. Att sätta sig och spela Destiny är ett sätt att kunna vara social en vardagskväll utan allt krångel med att försöka få upptagna människor till samma ställe vid samma tidpunkt.

Det har gått en timme in i tisdagsraiden. Vi har precis klarat den första bossen och kommit fram till den sektion då alla ska hoppa mellan ett antal plattformar som hänger i luften, utan fiender som skjuter på oss hela tiden. Här kan vi prata om andra saker och ladda inför nästa sektion. Jag vet inte om det är den långa arbetsdagen eller dålig sömn natten innan men jag misslyckas med det där sista hoppet gång på gång. Hoppa, sväva och landa, det är allt som krävs. Men gång på gång faller jag ner och får börja om medans mina raidkompisar står och skrattar åt mig på den sista plattformen.

En av dem som skrattar är Jordan Marsden, eller jordanmarsden88, från Leighton Buzzard i engelska Bedfordshire. När han flyttade från sina gamla vänner för att bo ihop med sin flickvän och styvdotter blev ”Destiny” ett sätt att fortfarande hålla kontakten.

– Det är enkelt att bara gå online, hänga i någon timme eller två och skjuta på saker. Oavsett om klockan är två på natten eller två på dagen så finns det inga hinder för att kunna vara social och samtidigt få det att gå ihop med jobbet, flickvännen, familjen och andra förpliktelser, berättar han för mig i vår klanchatt.

– Dessutom har jag kunnat träffa människor från andra länder på ett sätt som jag aldrig hade kunnat med ett annat fritidsintresse. Nuförtiden spelar jag regelbundet med människor från Danmark, Norge, Serbien, Australien och flera andra länder, och får höra om deras liv och erfarenheter samtidigt som vi försöker åstadkomma något tillsammans.

Raiderna för samman människor på ett sätt som inget tv-spel gjort tidigare.

Efter en kvart har vi alla lyckats komma vidare från hoppsektionen och kan börja med Death Zamboni-delen, döpt efter ismaskinerna som slätar till isen under en hockeymatch. Det är som en scen tagen från ”Mad Max”: en gigantisk maskin med elektricitet på fronten som plöjer fram över en smal bro. Vi måste snabbt skjuta sönder maskinen innan den krossar oss, sedan samla ihop reservdelar och laga maskinen samtidigt som vi blir attackerade av våg efter våg av fiender med sköldar och minor. Den här sektionen går betydligt bättre och vi klarar det på första försöket. När vi står längst upp på maskinen och plöjer ner fienderna på bron med eld som sprutar åt alla håll får jag äntligen visa upp min karaktärs nya danssteg – Carlton-dansen från tv-serien ”Fresh Prince i Bel Air”.

– Raiderna för samman människor på ett sätt som inget tv-spel gjort tidigare, menar Jordan Marsden. Från de intensiva striderna till de mer utforskande delarna, där man kan snacka om jobbet, livet och det du går igenom. Ibland med människor du precis träffat.

För en grupp människor mellan 30 och 40 år blir det onekligen en hel del snack om barn. Någon har ett barn som sover dåligt, en annan har precis skaffat ett till. Men lika ofta är det vi är ute efter att inte prata om något av det. Få stänga av vardagen och tillsammans fokusera på något helt annat.

För att klara många av ”Destinys” svåraste delar, framför allt en raid, krävs både kommunikation och samarbete. När något går fel handlar det nästan alltid antingen om brist på kommunikation eller en spelare som inte kan de olika delarna tillräckligt. Att hjälpa en spelare för att genom det hjälpa hela sitt lag är inbyggt i mekaniken i spelet. Många i gruppen har blivit sherpas och är noga med att alltid välkomna nya spelare med öppna armar. Ju fler spelare som kan spela en raid bra desto lättare och roligare blir det för alla andra.

– När jag reste runt mycket mötte jag många olika människor oavsett om det var på en båt eller på ett lastbilsflak, berättar Benjamin FitzGerald från Glasgow, mer känd som get_2the_chopper när jag spelar med honom.

– När man väl kom fram och stod bredvid varandra i baren bjöd man alltid på en öl, och när den andra personen bjöd tillbaka var man officiellt vänner. Det är precis samma känsla när någon riskerar sitt eget liv för att återuppliva min karaktär i en raid.

Den sista bossen visar sig vara svårare i kväll än tidigare. Vi har en ny spelare med oss och rollerna sitter inte riktigt. I slutskedet måste vi dela in oss i tre par och ta ner en fiende som bär på ett särskilt vapen. Direkt efteråt måste de andra kommunicera var motsvarande fiende har dykt upp i rummet och så att vi snabbt kan ta oss dit och döda fienden med just det vapnet, och det måste ske samtidigt som alla andra försöker hitta sin fiende.

Vi försöker byta par och sätta lite mer oerfarna med de som varit med längre. Gå igenom hur vi ska kommunicera för att vi inte ska prata i munnen på varandra. Det börjar bli sent. Varje gång någon dör och vi måste börja om ökar frustrationen och den dåliga stämningen. Någon hittar inte sin fiende, en annan har svårt att hoppa till plattformen efteråt.

Tillslut, halv ett på natten, händer det. Under 20 minuter gör alla exakt det de ska när de ska göra det, och raidens stora skurk faller ner på knä – besegrad. Alla skrattar och gratulerar varandra, uppfyllda av lätthet och glädje. Vi gjorde det tillsammans.

Det finns många spel där man spelar med andra. ”World of warcraft”, ”Diablo 3”, ”The elder scrolls online” eller ”Ghost recon wildlands” till exempel. Samtidigt är det få spel som ger mig samma känsla av samhörighet som när vår lilla grupp klarat en raid efter flera timmar.

Jag tänker på den där känslan under min intervju med Mark Noseworthy på Bungie. På de vänskaper jag fått genom att överkomma svåra utmaningar tillsammans.

Tänker ni på något på den relation spelare har till varandra när ni utvecklar spelet?

– Absolut, det ger oss en mening. Vi vill skapa skapa världar som för människor närmare varandra och inspirerar till vänskap. Vi utför inte hjärtkirurgi eller springer in i brinnande byggnader för att hjälpa människor, men jag tror att underhållning är betydelsefullt. Vi är ett alibi människor använder för att umgås och prata om livet samtidigt som de skjuter utomjordingar i ansiktet.