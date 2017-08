Små valutarörelser efter PMI-skörd

Euroområdets sammanvägda inköpschefsindex sjönk till 55,7 i juli. Det preliminära utfallet var 55,8.

För tjänstesektorn uppgick PMI till 55,4, i linje med föregående månad och preliminära utfallet.

Tysk och fransk kombinerad PMI kom in under förväntningarna medan italiensk kom in klart högre än väntat.

Chris Williamson, chefekonom på Markit, uppgav i en kommentar att PMI-mätningarna indikerar en viss avkylning i tillväxttakten i juli, men bilden av affärsförhållandena är fortsatt uppmuntrande.

"Det förhöjda PMI-utfallet sätter euroområdets ekonomi på spåret mot ytterligare ett starkt kvartal, statistiken är historiskt konsistent med en mycket respektabel BNP-tillväxt på 0,6 procent på kvartalsbasis", sade han.

För svensk del steg tjänste-PMI till 59,0 i juli, mot förväntningar om 58,0 enligt SME Direkt.

Silf/Swedbank skriver i en kommentar att alla delindex bidrog positivt, och tillsammans förklarar affärsvolymen, leverantörernas leveranstider och orderingången 90 procent av uppgången i huvudindex.

"Affärsvolymens delindex steg från 58,3 till 60,1 i juli. Detta gav ett positivt bidrag till tjänste-PMI på 0,5 indexenheter. Samtidigt fortsatte affärsplanerna att vara expansiva och indexet registrerades till 67,3", skriver Silf/Swedbank.

Kronan noterade inga större reaktioner i samband med tjänste-PMI, men har stärkts marginellt under förmiddagen mot euron. Jämfört med onsdagen har kronan dock tappat omkring 3 öre mot euron.

Räntan på den svenska tioåringen är i princip oförändrad vid 0,69 procent.

Brittiskt kombinerat PMI steg till 54,1 i juli, och kom in högre än förväntade 53,8.

Chris Williamson, Markits chefekonom, sade i en kommentar att tjänste-PMI indikerar att företagen fortsatt befinner sig i expansionsfas trots förhöjd osäkerhet om utsikterna, men visar också hur riskerna för framtida tillväxt är fortsatt tydligt nedåtriktade.

"Den dämpade nivån för företagens optimism antyder att det är troligt att tillväxten åtminstone kommer att förbli modest och den kan lätt försvagas kommande månader", sade han.

Pundet stärktes 0,2 procent till omkring 1:3250 efter statistiken.

Marknadens intresse riktas närmast mot räntebeskedet och den nya inflationsrapporten från Bank of England, som publiceras klockan 13.00. En klar majoritet av tillfrågade analytiker räknar med att styrräntan lämnas oförändrad på 0,25 procent.