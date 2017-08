Små rörelser på Wall Street

Rörelserna var små på Wall Street på torsdagen. Arkivbild. Foto: Mark Lennihan/AP-TT

Flera IT-jättar backade på New York-börserna under torsdagen, bland dem Apple och Amazon som tappade 1,0 respektive 0,9 procent. Men det tekniktunga Nasdaq-indexet hölls hjälpligt uppe av Tesla som steg 6,5 procent. Elbilstillverkaren redovisade dagen före att bolagets intäkter mer än fördubblats under det senaste kvartalet.

I övrigt var rörelserna måttliga. Många investerare avvaktade lönestatistik som väntas på fredagen, siffror som antas ge en vink om det allmänna tillståndet i amerikansk ekonomi.

Dow Jones industriindex stängde oförändrat, medan Nasdaqs kompositindex och S&P 500 gick ned 0,4 respektive 0,2 procent.