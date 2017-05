Slutstriden mot IS inledd – ”Kan bli allas kamp mot alla”

Irakiska regeringsstyrkor attackerar IS-styrkor i Mosul. Bilden är från april i år. Foto: Maya Alleruzzo/TT

Ett totalt återtagande av IS-belägrade västra Mosul är inte långt bort enligt Iraks regering. Den har tidigare sagt att de hoppas kunna utropa seger innan fastemånaden ramadan inleds, och på lördagen kommer uppgifter om att en slutoffensiv ska ha inletts.

Per Jönsson, Mellanösternanalytiker på Utrikespolitiska institutet, tror att det är sannolikt att slutet på belägringen är nära. Även om just det där med att utropa seger är mindre noga.

– De kan ju alltid utropa segern innan de tagit de sista kvarteren, det gjorde dem innan östra Mosul var besegrat, säger han.

Annons X

Slutet på IS-belägringen kommer dock inte betyda fred i Mosulområdet. Frågan som ställs nu är vem som ska ta över styret i staden.

– Många gamla konflikter som legat på is kommer nu att blossa upp igen, och det kan bli allas kamp mot alla, säger Per Jönsson.

I den militära kampen mot IS har de irakiska styrkorna bland annat tagit hjälp av shia-milis, som bara nätt och jämnt är accepterade av regeringen. Men de är starka och stöds av Iran – och att dessa shia-miliser nu skulle få större kontroll och inflytande skapar oro hos Mosuls sunni-dominerade befolkning.

– Även om Abadi (Iraks premiärminister Haider al-Abadi) ogillar dem kan han inte riktigt göra sig av med dem. De har varit till stor nytta och har stöd från Iran, säger Per Jönsson.

Civila flyr undan striderna i Mosul. Bilden är tagen den 10 maj i år. Foto: Maya Alleruzzo/TT

Andra som också kommer att vilja ha något att säga till om är olika delar av regeringsstyrkorna, där huvudaktören anses vara den runt 3 000 man starka elitstyrkan Gyllene vivisionen. De står även premiärministern närmast.

Med i bilden finns också Turkietstödda miliser och kurdiska styrkor som gör anspråk på områden kring Mosul.

– Alla parter har sina egna väpnade styrkor. Frågan är om de kommer att bli en öppen maktkamp eller om de kommer att vara kloka och försöka förhandla. Med stor sannolikhet så blir det nog så att bara för att IS är besegrade så är inte konflikterna över, säger Per Jönsson.

Vad betyder ett återtagande av Mosul i kriget mot IS?

– Irakiska styrkorna och shiamilisern kommer att dra vidare mot Syrien. Om Raqqa återtas, så kan man absolut prata om en undergång för kalifatet, vilket inte minst sett ur propagandasynpunkt är ett stort bakslag för IS, säger Per Jönsson.

Iraks premiärminister Haider al-Abadi fick besök av Sveriges statsminister Stefan Löfven i oktober förra året. Foto: Henrik Montgomery/TT

Precis som att ordningen inte återställs i Mosul när IS besegras, så pekar Per Jönsson även på för en annan konflikt som kan tänkas växa om fokuset skiftar från kriget mot IS. Gränsområdet sydöst om Syrien, öster om Turkiet och Irak, är av stort strategiskt värde då det bildar vad Per Jönsson kallar en ”shiaväldsbåge”.

Så länge kriget mot IS fortgår motiveras USA:s närvaro i området – men på sikt menar Per Jönsson att Iran inte kommer att acceptera att USA upprättar permanent närvaro.

Att USA:s president Donald Trump höll ett tal i Saudiarabiens huvudstad Riyad i början på veckan där han ”i stort sett satte Iran och IS på samma plan vad gäller instabiliteten i regionen” bådar inte gott för framtiden, enligt Per Jönsson.

– Han har i princip förklarat krig mot Iran, säger Per Jönsson om Trumps tal.

Nu hänger väldigt mycket på hur Iran reagerar på Trumps uttalanden och USA:s närvaro.

– Det här kan så ett frö inför en rejäl stormaktskonflikt, säger Per Jönsson.