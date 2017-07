Slutstriden är nära i "Game of thrones"

Vildlingen Tormund (Kristofer Hivju) har överlevt till säsong sju av "Game of thrones". Pressbild. Foto: HELEN SLOAN / HBO

Några mil utanför Belfast på Nordirland tornar Nattväktarnas tillhåll Svarta borgen (Castle Black) upp sig. I närheten av det stora Titanic-museet har "Game of thrones"-produktionen också lagt beslag på jättelika lokaler där alla interiörer byggts upp och där man förvarar all rekvisita, som kläder och vapen.

Under den dag TT tillbringar på inspelningen spelas flera scener in, men vi är svurna till tystnad när det gäller detta. Skådespelarna måste också tänka efter så de inte avslöjar något om den sjunde säsongen, vars premiäravsnitt finns på HBO Nordic från klockan 03.00 den 17 juli.

Men de får tala om sina rollfigurers utveckling. Sophie Turner, som spelar Sansa, säger:

– Sansa tar inte så mycket hänsyn till andra, hon är stark och kall och gör vad som helst för att komma dit hon vill. Hon har gett upp alla tankar på att hitta kärlek, hon har annat att tänka på nu. Och hon är avundsjuk på sin bror Jon. Han kallas ”the king of the north”, Sansa tycker att hon borde vara värd att kallas ”queen of the north”.

Brodern Jon Snow spelas av Kit Harington och liksom alla de andra skådespelarna (förutom Peter ”Tyrion Lannister” Dinklage, som är i studion men i princip aldrig ger intervjuer) verkar han tycka att det är riktigt roligt att möta pressen.

– Jag tycker att det finns en optimistisk känsla i början av säsong sju. Jon kan börja få saker gjorda. Världen håller på att gå åt helvete, han är i ständig livsfara, men han accepterar det och gör saker.

Säsong fem slutade med att Jon Snow blev dödad till fansens stora förskräckelse och säsong sex började dramatiskt med att han med hjälp av häxan Melisandre (Carice van Houten) väcktes till liv igen. Kit Harington berättar livfullt om hur tufft det var att hålla Jon Snows nya liv hemligt.

– Under inspelningen av det stora slaget, "The battle of the bastards", skickade någon upp drönare för att ta bilder. Så fort varningsropet ”drönare” kom fick jag dyka in och gömma mig i ett tält.

Han fick också hitta på förklaringar till varför han befann sig i Belfast och tog ett års ledigt från intervjuer för att undvika att besvara knepiga frågor.

– Men jag berättade för min familj och mina närmaste vänner. Det hade inte känts bra att ljuga för dem.

Så känner han sig säker nu? Kommer Jon Snow att överleva serien ut? Harington skrattar.

– Jag kände mig säker under hela säsong sex. Det hade varit dåligt historieberättande att väcka honom till liv i första avsnittet och sedan döda honom igen. Men nu vet vi inte. Nu är det back to business. Allt kan hända.

Vem som till sist kommer att sitta på Järntronen är ännu okänt även för huvudrollsinnehavarna. Emilia Clarke, som spelar Daenerys Targaryen, "Drakarnas moder", säger med sitt smittande skratt:

– Jag skulle bli oerhört besviken om det inte blir Daenerys.

Vad kan Clarke säga om sin karaktärs utveckling i säsong sju? Hon funderar lite.

– Jag har alltid känt att hon sökt efter möjligheten att vara en ädel härskare, men så möter hon verkligheten och den är skrämmande. Hon är optimistisk, men hon behöver hjälp.

Fakta: Om "Game of thrones" "Game of thrones" bygger på bokserien "En saga om is och eld" av George RR Martin, där seriens namn kommer från titeln på den första boken i serien, som på svenska heter "Kampen om järntronen".

I de senare säsongerna har handlingen i tv-serien passerat den i böckerna, där bara fem av sju hittills släppts.

Serien, som produceras av HBO, började sändas i maj 2011 och är nu inne på sin sjunde och näst sista säsong.

Säsong sex sågs i genomsnitt av 23,3 miljoner tittare.

Källor: IMDB, Variety

Fakta: Säsong sju "Game of thrones" Består av sju avsnitt, som släpps på måndagar på HBO Nordic. Premiäravsnittet finns tillgängligt från klockan 03.00 svensk tid den 17 juli.

Det avslutande avsnittet rapporteras bli hela en timme och 22 minuter långt.

Den åttonde, och sista, säsongen ska bestå av sex avsnitt, som sägs bli uppemot 80 minuter långa.

Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke och Kit Harington har skrivit på kontrakt för både sjunde och åttonde säsongen.