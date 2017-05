Gary Cohn i mitten - har en överraskning för presidenten Foto: Evan Vucci

This still looks like the end of the US-led world order.

Detta ser fortsatt ut som slutet på den USA-ledda världsordningen.

Med de orden avslutar Martin Wolf, Financial Times’ ekonomiske kommentator, sin sammanfattning idag av Donald Trumps och det republikanska partiets politik.

Jag vet inte om det är Wolf eller USAs president som kommer bli mest förbluffad när de idag läser en artiel i Wall Street Journal signerad av general H.R.McMasters och Gary D. Cohn. McMasters är presidentens säkerhetspolitiske rådgivare och Cohn förestår USAs National Economic Council.

De vänder upp och ner på allt Trump sagt och allt som Wolf utgått från.

Detta är det nya budskapet:

America First Doesn’t Mean America Alone

Jag undrar vad Trump kommer att twittra när han nås av den nyheten som är svår att förena med hans första besked som president den 20 januari.

America first and only America first - det var Trumps besked i hans installationstal.

