Slutet för superjumbon – men inte pandemins fel

Långlivad jumbojet går mot slutet

Tyska Lufthansa var först ut med att använda den senaste versionen av Boeings jumbojet. Foto: Gail Hanusa/Boeing

Samtidigt går även amerikanska Boeings jumbojet mot sitt slut. Boeing 747 har en riktigt lång historia och kan sägas vara det plan som öppnade långflygandet för de breda grupperna.

Det har kommit i nya versioner flera gånger och nu är det 747–8 som gäller. Planet har även gjorts i en del specialversioner och den i särklass mest kända är den som brukar användas av den amerikanska presidenten.

När planet flyger med presidenten ombord går det under beteckningen Air Force One. Nu är det två nya presidentplan på gång och några fraktplan. Sedan verkar det som att tillverkningen av nya jumbojet upphör under 2022.