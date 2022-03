Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Tycker du att det är jobbigt att välja rätt vin till den fina middagen? Hoppas inte det. Men om det är så du känner har jag ett glädjebesked: Det är slut med det. Låt mig förklara varför.

Först konstaterar jag att de allra flesta frågor jag får från er läsare handlar om just detta. Vilket vin passar till en viss rätt? Frågeställarna vill gärna ha exakt producent och druva.

Men hur blev det så här? Inte har en vinintresserad fransman djupsinniga funderingar på vilket vin som ska väljas till en viss rätt. Gillar man bourgogne – dricker man bourgogne. Och så var det även i Sverige förr. Men det var innan hela vinvärlden sköljde över oss i Norden på 90-talet.

Det började med Australien kring 1990. När vi lite senare gick med i EU öppnades alla slussar: Kalifornien, Sydafrika och hela Sydamerika blev populärt. Valmöjligheterna blev enorma, samtidigt som antalet vindrickare växte. Matlagning blev till en ny livsstilshobby. Plötsligt blev många osäkra – vilken vin passar till vilken rätt. Vad är rätt och vad är fel?

Svaret kom från Kalifornien. I USA var nämligen frågan ännu större för alla nyvaknade mat- och vinkonnässörer på 90-talet. Det var då en Master of Wine vid namn Tim Hanni klev in på scenen och meddelade: Jag har svaret. Hans eleganta system kallat ”The Cause and Effect of Wine and Food” förklarade allt. Nu var det bara att jämföra och kombinera grundsmakerna i maten och vinet och alltid hitta rätt flaska. Till och med Systembolaget föll för detta. För pålästa vinkännare blev systemet ett guldägg – för de flesta andra skapade det mest panik för att göra fel.