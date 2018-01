I slutet av november meddelades att den radikala vänsterns flaggskepp ETC, styrt av socialisten Johan Ehrenberg, lägger ner 15 lokala tidningstitlar. De nedlagda tidningarna, med namn som ETC Bergslagen, ETC Jönköping, ETC Malmö, ETC Norrköping et cetera, har till stor del bestått av samproducerat material, tryfferat med en nypa lokala texter, ofta av opinionskaraktär.