Denna understreckare publicerades ursprungligen den 6 maj 1932 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Slussen under ombyggnad, sommaren 1932. Foto: Almberg & Preinitz/Stockholms stadsmuseum

När för något mer än ett år sedan det stora slussregleringsförslaget framlades, redogjorde jag för detsamma i en artikel under den optimistiska rubriken Klart vid slussen. Efter ett par dagar fick jag ett brev med ett klipp av artikeln, försedd med en rad randanmärkningar, vari avsändaren sökte bevisa, att det med detta förslag ingalunda var klart vid Slussen. Jag minns nu inte, vad han själv hade för universalmedel att föreslå – det var väl en eller annan bro eller tunnel – men saken rinner mig i minnet inför den senaste slussdiskussionen, som ju tycks visa, att det ännu finns åtskilligt att klara vid Slussen.

Det dånar visserligen av borr och släggor bakom planken, där den nya förortsbanetunneln sticker in under Södra bergen, och vid Stadsgårdskajen skjuter ett gallerverk av mönjeröda järnbalkar ut i luften, där nya gatuplan skola gå fram. Om den försvunne flanören återkomme, skulle han från Katarinahissens åttiotalsruckliga kaféterrass kunna skåda ut över ett larmande stadslandskap, mot vilket det, som Arvid Falk en vårkväll för mer än ett halvt sekel sedan överblickade från Mosebacke trädgård, måste ha tett sig som en ytterst lantlig idyll. Men samtidigt som arbetet pågår vid Slussen, arbetas det ännu i ritningar och modeller på projektets slutliga utformande. Det förslag, som godkändes av stadsfullmäktige i höstas, har nämligen varit föremål för en serie omarbetningar på olika håll, främst inom trafik- och slussbyggnadskommitteerna samt stadsplanekontoret. Dessa omarbetningar, som ännu inte slutbehandlats inom de olika kommunala instanserna – för närvarande ligger ärendet i stadsplanenämnden – beröra visserligen inte trafiksystemets stora linjer, vilka tvärtom vid denna förnyade granskning torde visat sin hållbarhet, men däremot flera viktiga detaljer. Särskilt gäller det den arkitektoniska utformningen såväl av den stora trafikapparaten själv som av dess närmaste omgivning, en sak, som vid den första presentationen av förslaget ägnades rätt liten uppmärksamhet i den allmänna tillfredsställelsen över förslagets trafiktekniska förtjänster och i den otvivelaktigt riktiga känslan av att det även arkitektoniskt sett representerade ett stort framsteg framför tidigare förslag. Man var på alla håll så utledsen på "Slusseländet", att förslaget gick igenom utan egentlig kritik. Säkerligen bidrog också trafikapparatens invecklade karaktär till att många även bland arkitekterna avstodo från att söka bilda sig ett eget omdöme om förslagets detaljer.

Vid den fortsatta behandlingen av detta har det emellertid visat sig, att flera av dessa detaljer måst omarbetas eller blivit föremål för diskussion. Ett och annat därom har visserligen sipprat ut, men i stort sett har det stannat inom Stadshusets väggar. För en utomstående är det givetvis svårt att, innan alla papper ligga på bordet, bilda sig någon mening i dessa frågor. Sakens stora vikt – det gäller ju dock utformningen av ett av Stockholms allra viktigaste stadspartier – gör emellertid, att den påkallar uppmärksamhet även extra muros.

Det är främst tre viktiga frågor det här gäller, nämligen 1) Södra stadshusets vara eller icke vara, 2) de tre lamellhusen, som i det ursprungliga förslaget utgöra en arkitektonisk motvikt till detta vid det nya Södermalmstorgs norra sida, och 3) utformningen av nedre slusspartiet och den korsningsfria skärningen mellan de bägge huvudtrafiklederna Skeppsbron-Hornsgatan och Kornhamnstorg-Katarinavägen. Tillsammans äro dessa tre detaljer avgörande för hela slusstraktens arkitektoniska karaktär.

Annons X

Av dessa frågor är det egentligen endast en som hittills offentligt diskuterats, nämligen frågan om Södra stadshuset, aktualiserad genom den bekanta stadsfullmäktigemotionen om byggnadens rivning. Sedan de preliminära utredningar, som gjorts med anledning av motionen, så vitt man vet, inte givit till resultat, att några avsevärda förbättringar för trafikproblemets lösning kunna ernås genom stadshusets rivning, torde emellertid denna fråga ha trätt något i bakgrunden. Byggnadens kulturhistoriska värde är ju till överflöd intygat av alla sakkunniga instanser, och att utan några tvingande skäl eller mycket betydande praktiska fördelar offra ett sådant värde bör givetvis inte komma i fråga. Visserligen hör Södra stadshuset inte till samma stjärnklass av absolut omistliga arkitekturverk som Slottet och Riddarhuset, men det är dock trots sitt långvariga förnedringstillstånd och även oavsett glansen från det Tessinska namnet ett betydande byggnadsverk.

Det bör emellertid betonas, att det är byggnadens eget värde, som bör vara det avgörande skälet för dess bibehållande. Det kan nämligen inte förnekas, att dess inkomponerande i den nya miljön erbjudit vissa svårigheter. Man kan sålunda inte alldeles blunda för att den på sätt och vis kommer att ligga i en grop genom att gårdsytan ligger inte mindre än fem meter under omgivande gatuplan. Denna grop kommer emellertid att bli dubbelt så stor, om, såsom nu föreslås, tunnelbanans station under första utbyggnadsstadiet lägges öppen framför stadshusgården. Arkitekt Thunström har i sin mot det ursprungliga förslaget i stort sett erkännsamma artikel i S:t Eriks årsbok med all rätt varnat för en provisorisk lösning av denna avskräckande karaktär. Möjligheten att redan från början övertäcka förortsbanestationen bör därför tagas under allvarligt övervägande.

Det kan inte heller nekas till att ett friläggande av stadshuset är ägnat att ytterligare trycka ner den låga byggnaden i förhållande till den omgivande högbebyggelsen och att det gamla 1600-talspalatset inslungat mitt i den moderna trafikmaskinen med dess komplicerade rampsystem måste verka en smula främmande. På denna för intrycket väsentliga punkt innebar emellertid William-Olssons tanke att infoga stadshuset i en arkitektonisk ensemble av fristående längor ett synnerligen lyckligt uppslag. I arkitektens ursprungliga, på uppdrag av skönhetsrådet utarbetade förslag, lågo dessa tre längor parallellt med stadshuset. I det av trafikkommittén framlagda och av stadsfullmäktige godkända förslaget, som väsentligen är att betrakta som en kombination av det nyssnämnda förslagets arkitektoniska uppbyggnad och ingenjör Gösta Lundborgs nya trafiklösning, voro längorna vända vinkelrätt mot stadshuset och skilda från detta av en öppen plats, det nya Södermalmstorg. I slussområdets arkitektur utgjorde dessa tre fritt ställda lamellhus, som slöto platsen mot norr utan att helt stänga utsikten över Mälarens vatten, en grundsten och för stadshusets verkan voro de helt enkelt avgörande.

Så mycket betänksammare måste man bli, när man nu får veta, att de i varje fall i det första utbyggnadsstadiet slopats så när som på den längst mot väster liggande längan. Av gjorda uttalande att döma är den mellersta längans utförande försvårat eller rent av omöjliggjort av det underliggande spårsystemet, vilket medfört borttagandet även av den östligaste längan. Ur arkitektonisk synpunkt medför detta emellertid en ytterst betydelsefull förändring. Tar man bort lamellhusen, lägges stadshuset öppet och värnlöst prisgivet åt den väldiga trafikapparat, som bygger sig upp framför det i flera våningar av olika gatuplan, kurvor och ramper.

Läs även Den stora trafikmaskinen

Utformningen av själva denna trafikapparat ingår emellertid också som ett viktigt element i den arkitektoniska helheten. Grundtanken i trafiksystemet är som bekant två huvudtrafikleder, den ena i Hornsgatans förlängning fortsättande över östra slussbron ut i Skeppsbron och den andra i Katarinavägens förlängning över västra slussbron ledande över till Kornhamnstorg. I korsningen mellan dessa trafikleder ungefär mitt emellan stadshuset och Karl Johans torg föres den senare (Katarinavägen-Kornhamnstorg) under den förra (Hornsgatan-Skeppsbron). Förbindelsen mellan de båda trafiklederna och gatuplanen förmedlas av i slingor lagda ramper, som tillåta en i alla riktningar korsningsfri trafikföring. För trafiken till och från hamnområdena i Stadsgården och vid Söder Mälarstrand sörjer dessutom ett under detta rampsystem liggande trafikfördelningsplan.

Det arkitektoniskt betydelsefulla i denna tekniskt fulländade men onekligen ganska invecklade trafikmaskin är framför allt utformningen av det nedre partiet mellan de gamla slussbroarna och den blivande planfria korsningen mellan huvudtrafiklederna samt av denna själv. I trafikkommitténs förslag stiga de båda uppfartsvägarna i samma lutning från slussbroarna till korsningspunkten, där den västra smiter ner under den östra. Området emellan dem, ungefär nuvarande Karl Johans torg, bildar ett djupt liggande parti, som får en bastionsartad fond i en av de förbindelseramper, som förmedla övergången mellan de korsande trafiklederna. I det ursprungliga förslaget hade Karl Johan placerats som en ridande trafikkonstapel högst uppe på denna bastion. I det omarbetade förslaget är statyn lyckligtvis nedflyttad till det lägre partiet, i vars fond ett nytt trafikplan inlagts för gångtrafiken, som i ett slags underjordisk hall passerar under den planfria korsningen och genom en av förbindelseramperna kommer upp på Södermalmstorg utan korsning med körtrafiken.

Mot detta förslag står ett av stadsplanekontoret utarbetat parallellförslag, i vilket de båda korsande trafiklederna redan från början erhålla en olika lutning och på ett naturligt sätt föras under varandra utan något gupp. Gångtrafiken föres här på samma sätt som i det andra förslaget men inte genom en underjordisk förbindelse utan under den övre trafikledens öppna pelarkonstruktioner. Den bastionsartade förbindelserampen i fonden bortfaller i detta förslag, vilket dock ur trafikteknisk synpunkt icke torde ha någon avgörande betydelse, då den endast betjänar en ringa bråkdel av trafiken, nämligen den, som går från Hornsgatan till Katarinavägen.

Läs även Det Stockholm som kommer

Såvitt jag förstår, erbjuder detta förslag väsentliga fördelar ur synpunkten av områdets hela arkitektoniska utformning, såvida man nämligen inte anser, att den moderna trafikmaskinen bör utformas efter den traditionella monumentalarkitekturens principer. Det säger klart och redigt och redan vid första anblicken ifrån vad som här äger rum, nämligen att den ena trafikleden ledes över den andra, och den gör intet försök att dölja detta ur den klassiska symetriens synpunkt besvärande faktum bakom och under en symmetriskt uppbyggd arkitektonisk monumentalkomposition. Detta blottläggande i det yttre av trafiksystemets funktion är inte blott ur modern estetisk synpunkt riktigare och ärligare utan innebär genom sin större överskådlighet även praktiska fördelar. Man uppfattar omedelbart trafikens gång och stoppas inte ner i ett hål i jorden för att komma upp någonstans på andra sidan utan att rätta fatta, hur det gått till.

Det förefaller mig nästan, som om nedre Slusspartiets utformande i trafikkommitténs förslag som en symmetrisk monumentalkomposition vore ett sista rudiment av de förslag till en monumentalt ordnad central uppfartsväg, som i seklets början sågo dagen och som kommo oss att dra en suck av lättnad över att slussfrågan inte tidigare lösts, när vi i trafikkommitténs eget betänkande återsågo dem som en utan tvivel effektfull bakgrund till det nya förslagets förtjänster. Det ansågs med rätta, att de inte togo tillräcklig hänsyn till slusstraktens karaktär, och särskilt framträdde svårigheten att i dessa monumentala axelkompositioner inordna det mot huvudaxeln snett ställda stadshuset.

När nu en trafiklösning accepterats, som till hela sin karaktär strider mot dylika barockkompositioner, bör man också resolut släppa denna gamla arkitektoniska tvångstanke. Med den moderna, till hela sin osymmetriska uppbyggnad helt oklassiska trafikmaskinen ha Hornsgatans och Katarinavägens sträckningar och höjdlägen blivit avgörande även för slusstraktens utformande, och de böra ge klaven även till dess arkitektoniska utbildning. Att i det nedre slusspartiet söka behålla något av den monumentala symmetrien är inte blott ägnat att förvilla blicken för trafikapparatens egen konstruktion utan saknar också varje stöd i den omgivande arkitekturen.

De frågor, som här berörts i en framställning, som kanske blivit invecklad, därför att saken själv är ganska invecklad, utgöra inga estetiska petitesser utan äro av grundläggande betydelse för utformningen av ett av våra allra viktigaste stadspartier, och det är därför av stor vikt, att de bli allvarligt och ingående dryftade. Det är inte min mening att med detta påpekande väcka till liv de strider, som under de senaste åren onödigt försvårat lösningen av brännande stockholmska stadsbyggnadsproblem. Tvärtom är det nödvändigt att i denna fråga se till saken utan att först fråga sig, från vilket håll det ena eller andra förslaget kommer.

Gotthard Johansson Gotthard Johansson (1891–1968) var författare, konst- och arkitekturskribent i SvD, och var med om att introducera funktionalismen i Sverige i samband med Stockholmsutställningen 1930.