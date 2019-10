Slottet vid Vättern fick aldrig avsedd funktion

”När man åker på E4:an förbi Vättern faller blicken per automatik på den imposanta och romantiska slottsruinen Brahehus. Vilken historia har det gamla slottet? Hur länge har det legat i ruiner?”

Brahehus är uppkallat efter greve Per Brahe den yngre, en av stormaktstidens mäktigaste svenska stormän, som började uppföra slottet 1637, mitt under trettioåriga kriget. Per Brahe skapade ett rikt grevskap kring Vättern, med Visingsö och Gränna som centra, och minnet av honom är i allra högsta grad levande i trakten än idag.