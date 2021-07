Med sin välfunna boktitel "This time is different" fångade ekonomerna Carmen Reinhard och Kenneth Rogoff tänkandet som tenderar att prägla den febriga ekonomiska aktiviteten före en större ekonomisk krasch. Det finns alltid säljande budskap i omlopp om att ekonomin har slutat att fungera som tidigare. Millennieskiftets "nya ekonomi" ansågs exempelvis ha brutit med traditionella sätt att värdera företag. Sedan kom börskraschen.